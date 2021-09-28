Московский торговый центр «Атриум» может быть временно закрыт из-за нарушений масочного режима, – сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Объединение административно-технических инспекций. В магазине проводились ежедневные рейды. Без масок были как посетители, так и сотрудники. Теперь торговому центру помимо закрытия грозят крупные штрафы.

Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сказал, что Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе. Ряд крупных торговых центров уже получили предостережение, добавил Немерюк.