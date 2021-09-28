Коммунисты утверждают, что полиция заблокировала их офис перед подачей иска против электронного голосования. Некоторые подробности «Эху» рассказал сотрудник юридической службы московского горкома КПРФ Максим Сикач. «Мы готовили иск против дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сегодня у нас на 10.30 была заявлена встреча с кандидатами возле Пресненского районного суда, куда мы должны были выезжать. И буквально за 5 минут до выезда к нам постучали в офис сотрудники полиции, предъявили документы, потребовали открыть помещение и впустить их с целью проведения каких-то профилактических бесед. Я так понимаю, они хотели составить протокол и задержать нас. Мы не открываем дверь, держим осаду, и фактически кандидаты не могут подать иск в суд», — рассказал юрист.

Комментариев силовых структур пока нет.