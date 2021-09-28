Экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить главным тренером сборной Алексея Жамнова. Заседание состоялось накануне. Пресс-служба федерации отмечает, что оно было созвано с учетом важности предстоящих Олимпийских игр в Пекине.
Ранее президент федерации Владислав Третьяк объявил, что сборную возглавит Олег Знарок.
Экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить главным тренером сборной Алексея Жамнова
Экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить главным тренером сборной Алексея Жамнова. Заседание состоялось накануне. Пресс-служба федерации отмечает, что оно было созвано с учетом важности предстоящих Олимпийских игр в Пекине.