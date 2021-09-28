Экспертный совет Федерации хоккея России рекомендовал назначить главным тренером сборной Алексея Жамнова. Заседание состоялось накануне. Пресс-служба федерации отмечает, что оно было созвано с учетом важности предстоящих Олимпийских игр в Пекине.

Ранее президент федерации Владислав Третьяк объявил, что сборную возглавит Олег Знарок.