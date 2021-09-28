В Чикаго сегодня будет заложен первый камень в строительство центра имени Барака Обамы. Как ожидается, бывший президент США вместе с супругой примут участие в церемонии.

В Президентском центре Обамы разместятся музей, филиал публичной библиотеки, атлетический центр, студия звукозаписи, детский центр и другие площадки. В 2016 году Барак Обама выбрал для строительства центра Джексон Парк в Чикаго, находящийся между северной и южной сторонами города, чтобы сблизить два разных по социальному статусу и уровню благополучия района — хотя бы символически. Но некоторые активисты до сих пор пытаются добиться того, чтобы центр был построен в Вашингтон-парке — противники строительства утверждают, что оно может нанести «непоправимый вред» парку, разрушив дороги, деревья и негативно повлияв на транспортный поток. Несмотря на то, что сегодня будет заложен первый камень в строительство Обама центра, 30 ноября апелляционный суд США рассмотрит дело о приостановке строительства (накладывать запрет на закладку первого камня суд отказался). Бывшая первая леди США Мишель Обама родилась и выросла в Чикаго, а Барак Обама начинал там свою политическую карьеру в качестве сенатора штата Иллинойс. В Чикаго Обамы поженились. Президентский центр Обамы расположится почти на 8 гектарах земли, его строительство займет около четырех лет и обойдется в 830 млн долларов — проект финансируется из частных средств, привлеченных в Фонд Барака и Мишель Обамы.

Бывшая первая леди США Мишель Обама родилась и выросла в Чикаго, а Барак Обама начинал там свою карьеру в качестве сенатора. Строительство центра предположительно займет около 4-х лет и обойдется в 800 миллионов долларов. Проект финансируется из средств, привлеченных в фонд Барака и Мишель Обамы.