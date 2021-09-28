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11:05, 28 сентября 2021

В МВД, по данным «Независимой газеты», готовятся усилить контроль за пребыванием мигрантов на территории России

Полиции приказано быть готовой к масштабным проверкам. 1 октября в нашей стране заканчивается срок действия так называемой миграционной амнистии. В прошлом году президент подписал указ, согласно которому иностранцам автоматически продлевались виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство и миграционная карта. Власти срок действия указа неоднократно увеличивали.

В распоряжении «Независимой газеты» есть документ за подписью первого замглавы МВД Александра Горового. В нём говорится, что с 1 октября срок действия временных мер, дававших возможность мигрантам получить легальные основания для пребывания в России, прекращается. Полиция по сути готовится к облавам. Как по установленным адресам фактического пребывания, так и в местах компактного проживания граждан других стран. В документе говорится и об организации тщательной проверки в отношении иностранцев, чьё пребывание на территории России может быть нежелательным. МВД также обяжет руководство миграционных центров обеспечить контроль выезда из России обнаруженных нарушителей.

По примерным оценкам экспертов, на территории нашей страны может находиться до миллиона нарушителей миграционного режима.


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