Индекс Мосбиржи достиг исторического максимума на открытии торгов на фоне роста цен на нефть и газ. Он превысил 4100 пунктов. Помимо этого, на рекордных значениях находятся и акции нескольких компаний.

Свои исторические максимумы показывают ценные бумаги трех нефтяных компаний: «Роснефти», «Лукойла» и «Газпром Нефти». Так, стоимость одной акции «Роснефти» при открытии сессии на Московской бирже превысила 635 рублей. За ценную бумагу «Газпром нефти» давали почти 485 рублей, а стоимость акций «Лукойла» превысила 7 тысяч рублей.

Все эти показатели являются следствием роста котировок на международные марки нефти. На Лондонской бирже за баррель сырья марки Brent этим утром давали свыше 80 долларов, а за баррель WTI на Нью-Йоркской товарной бирже – около 76,5 долларов. Такие цены на нефть не фиксировались с октября 2018 года, эксперты связывают их повышение с дефицитом сырья, который оказался выше, чем предполагалось, а также ростом спроса на него из-за рекордно дорожающего газа. Цена на него утром на бирже ICE Futures составила более 1 тысячи долларов за тысячу кубометров. Это выше исторического максимума, показанного весной 2018 года.

Эксперты полагают, что цены на нефть и газ в этом году будут продолжать расти.