ФСБ планирует изменить критерии защиты школ, больниц и других общественных мест от терактов – об этом сообщает «Московский комсомолец».

Ведомство хочет уйти от сложных формул для анализа рисков террористических актов. ФСБ планирует оставить единственный показатель – число возможных жертв. Сейчас, чтобы вычислить потенциальную угрозу для школы или больницы, необходимо учесть целый ряд критериев: суммировать, к примеру, не только количество предотвращенных терактов в регионе, но и постараться угадать вероятный экономический ущерб от них.

Все объекты, по планам силовиков, для удобства будут поделены на 4 категории. Например, первую – самую высокую – получат школы вместимостью больше тысячи человек или крупные стадионы.

Эксперты связывают инициативу ФСБ с трагическими событиями в Казани и Перми. Однако терактом оба случая признаны не были.