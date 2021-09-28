Платошкин призвал коммунистов, прошедших на выборах, сдать мандаты

Лидер общественного движения «За новый социализм» Николай Платошкин считает, что все кандидаты в депутаты от КПРФ, прошедшие на выборах, должны сдать свои мандаты в солидарность с теми, кто не смог этого сделать в результате фальсифицирования электронного голосования. Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Мы не признаем результаты электронного голосования в Москве категорически. Требуем их отмены и проведения новых выборов. Соответственно те люди, которые у нас прошли в Москве, они прошли только по партийным спискам, потому что они все прошли по одномандатному по бумажному голосованию. Но потом все резко поменялось, и к сожалению, 6 человек у нас не прошло. И я думаю, что в солидарность с теми, кто у нас не прошел, те кто прошел по списку должны вместе с ними сдать мандат. И если вся фракция этому последует и сдаст мандаты, я буду этому только рад. Я считаю, что нам надо требовать безусловной отмены электронного голосования», — сказал он.

По словам Платошкина, по одномандатным округам шесть человек не прошли после подсчета электронного голосования, а по списку впервые в истории Компартии прошло три человека. «Обычно проходит первый. Сейчас голосов было в три раза больше. Мы выиграли выборы в Москве. Прошли Рашкин, Обухов, Парфенов. Я считаю, что они должны проявить солидарность с теми, кто не прошел, как и они, в список не попал, и если вся партия проявит солидарность, считаю, что это будет правильно», — отметил он.