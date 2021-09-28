Сенатор Климов считает блокировку видео, оспаривающие результаты выборов на территории других стран, правильным

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что давать оценки выборам на территории других государств – явный выход за правовое поле. Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я до этого сталкивался с ситуацией, когда Google во внутренних правилах писал, что надо соблюдать в полном объеме американское законодательство. Если выборы прошли на территории США, значит не ваше собачье дело, что и как у нас было, мы сами решим. Это есть суверенитет, американцы являются, пожалуй, абсолютным чемпионом по защите собственного суверенитета. Безусловно, давать оценки выборам на территории других государств – это явный выход за правовое поле», — сказал он. По словам Климова, основываясь на резолюцию Ассамблеи ООН от декабря 1965 года, «другое государство или его граждане не могут принимать никаких решений по поводу выборов в суверенной стране».

«Нам надо принять международную конвенцию, чтобы все эти вопросы решала и была бы обязывающим документом. Мир развивается, с 1965 года много лет прошло, и самое время к этой теме вернуться и сделать это с учетом основополагающих норм международного права», — отметил он.

Ранее YouTube запретил пользователям распространять контент, который ставит под сомнение результаты выборов. Ложными будут считаться утверждения о влиянии на итоги фальсификации или технического сбоя. Пока правила касаются только выборов в США и Германии.