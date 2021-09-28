Сенатор Климов считает необходимым создать правоприменительную практику в отношении соцсетей

Сенатор Андрей Климов считает необходимым создать правоприменительную практику в отношении соцсетей, а не работать «в ручном режиме». Об этом он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». «У нас с 1 января все-таки заработает закон о приземлении масштабных иностранных сетей. Если бы он уже работал, может у нас не было бы недоразумений с такими компаниями, как Google и Apple. Хотелось бы этим заниматься не в ручном режиме, а на уровне четких правовых норм и возможности взаимодействия с официальными лицами, необязательно этих компаний, но всех других участников этого рынка. В цивилизованной виде своевременно объяснять те или иные нормы нашего законодательства и делать так, чтобы никто у нас здесь его не нарушал», — сказал Климов. По словам сенатора, российское законодательство запрещает в любой форме участие иностранцев в наши выборы, и подчеркнул, что предвыборная кампания должна быть «сугубо суверенной».

По мнению Климова крупные компании, как Google и Apple, делают шаги в правильном направлении, понимая, что на территории России должно работать российское законодательство. «Это не первые с ними наши беседы, я еще в 2018 году разговаривал с руководством Google, и тогда мы нашли некий консенсус. Когда Google поменял внутренние правила, они обязались уважать избирательное право на территории тех стран, на которых работают они. А с приложением то же, мы обсудили на совещании и на следующий день они сделали все так, как положено по российскому законодательству. Поскольку компании идут в правильном направлении, то я бы полагал, что надо различать тех, кто систематически не выполняет требования российского законодательства и те, кто находясь на территории страны, действовать согласна нашим законам», — отметил он.