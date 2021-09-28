Коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к зиме, однако полностью победить инфекцию пока не удастся, – сказал ТАСС генеральный директор Научного центра молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев. По его словам, многое будет зависеть от прививочной кампании. По данным Минздрава, полный курс вакцинации прошли около 41 миллиона человек.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в эфире телеканала РБК сказал, что для создания коллективного иммунитета прививочная кампания должна идти более активно. Отметим, что в России в последнее время выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения за сутки.