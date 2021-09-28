В шведском Гетеборге более 20 человек попали в больницу после взрыва в жилом доме. По данным местных СМИ, эвакуированы около 100 жильцов. Из-за взрыва начался пожар. Люди прыгали и вылезали из окон, чтобы спастись от огня. Что явилось причиной взрыва, пока неизвестно. Полиция начала расследование.
2021-09-28T10:03:58+03:00
2021-09-28T10:10:54+03:00
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10:03, 28 сентября 2021
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