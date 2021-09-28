В шведском Гетеборге более 20 человек попали в больницу после взрыва в жилом доме. По данным местных СМИ, эвакуированы около 100 жильцов. Из-за взрыва начался пожар. Люди прыгали и вылезали из окон, чтобы спастись от огня. Что явилось причиной взрыва, пока неизвестно. Полиция начала расследование.