Цены на нефть обновили максимум за три года

Их рост, по мнению экспертов, вызван обеспокоенностью, связанной с сокращением запасов сырья по всему миру.

Психологическую отметку в 80 долларов за баррель этим утром преодолели цены на нефть марки Brent. На Лондонской бирже они так не котировались с октября 2018 года. На данный момент, правда, стоимость ноябрьских фьючерсов, то есть контрактов на поставку сырья, незначительно падает и балансирует на грани 80 долларов. Неуклонно растет и цена барреля нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже. Она составляет уже свыше 76,5 долларов – это тоже максимум за три года.

Аналитики убеждены, что цены будут только расти. Так, эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs повысили прогноз стоимости нефти марки Brent на конец этого года до 90 долларов за баррель. Они считают, что дефицит на рынке может оказаться выше, чем предполагалось ранее.

Рост цен эксперты связывают, к примеру, с ураганом «Ида», который недавно поразил юго-восточную часть США и привел к сокращению добывающих мощностей в Мексиканском заливе. Кроме того, аналитики фиксируют повышение спроса на сырье на фоне дефицита природного газа и увеличения цен на него до рекордных значений.

Между тем еще в июле страны-участницы ОПЕК+ договаривались ежемесячно наращивать объем добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.