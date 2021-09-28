Южнокорейские военные утверждают, что КНДР осуществила запуск как минимум одной ракеты в сторону Японского моря. В свою очередь японские СМИ сообщают, что речь идет о баллистической ракете. Если эта информация будет официально подтверждена, то это станет уже третьим подобным запуском в этом году. Свою обеспокоенность по этому поводу уже выразили многие страны, в том числе Соединённые штаты. Постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сон заявил, что Пхеньян никому не угрожает, но имеет право на оборону.

Информация о новом запуске появилась незадолго до того, как постпред Северной Кореи начал выступать на Генассамблее ООН.