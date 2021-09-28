МВД готовится к облавам на трудовых мигрантов, – сообщает «Независимая газета». Она ссылается на документ, который подписан первым зам.главы МВД Александром Горовым. Иностранцы в России должны урегулировать свой правовой статус до конца сентября. С 1-го октября начнутся депортации и запреты на въезд. Как отмечает издание, многие мигранты надеялись на продление льготного ковидного режима.
2021-09-28T09:33:32+03:00
2021-09-28T09:37:15+03:00
https://echo.msk.ru/news/2910832-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3533892.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:33, 28 сентября 2021
Загрузка комментариев...