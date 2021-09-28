В Махачкале произошел взрыв газа в частном доме

Хлопок газовоздушной смеси, как назвали произошедшее в управлении МЧС по Дагестану, произошел в жилой пристройке сегодня рано утром. В интернете появились кадры с места происшествия, по которым видно, что в доме – довольно бедном — частично повреждена кровля и выбиты межкомнатные двери. Несущие конструкции при этом не разрушены. Спасатели связывают это с тем, что в результате взрыва не начался пожар. Причина случившегося пока неясна.

По предварительным данным пострадали 5 человек — трое детей, женщина и подросток. Двое из них, по сообщениям Минздрава Дагестана, находятся в крайне-тяжелом состоянии в реанимации – кто именно не уточняется. Состояние остальных оценивается, как средне-тяжелое. Всех пострадавших доставили в районную больницу.

С наступлением осеннего периода в России участились случаи взрывов бытового газа. Ранее подобные чрезвычайные ситуации произошли в подмосковном Ногинске и Ростове-на-Дону.