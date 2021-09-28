Полиция Москвы начала проверку в связи с сообщениями о якобы заложенном в здании мэрии взрывном устройстве

Полиция Москвы начала доследственную проверку в связи с сообщениями о якобы заложенном в здании мэрии взрывном устройстве. В письме, которое поступило в администрацию города, содержится также требование выплатить 3 миллиона долларов, – сообщил источник ТАСС в силовых структурах. Кинологи проверили здание и никаких подозрительных предметов не обнаружили.
2021-09-28T09:32:54+03:00
2021-09-28T09:36:19+03:00
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09:32, 28 сентября 2021
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