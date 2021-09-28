Сенатор Климов: Возможный отказ привитым «Спутником V» во въезде в США – попытка дискредитировать российскую вакцину

Возможный отказ привитым «Спутником V» во въезде в США – это попытка дискредитировать российскую вакцину. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Действительно были нападки конкретно на «Спутник» и всеми его способами пытались дискредитировать. Это действительно попытка доказать, что наша вакцина какая-то не такая, поскольку речь идет о недобросовестной конкуренции в фармацевтическом мире», — сказал он.

Климов считает, что этот вопрос необходимо урегулировать с точки зрения правовых норм. «Пандемия показала несовершенство многих правовых норм. Тут дело не только в США. На мой взгляд, здесь есть системная проблема, она заключается в том, что мир столкнулся с пандемией, у кого одни вакцины принимаются, у кого-то другие. И как с этим быть, ладно если дело касается просто некоего приезжего, а если дело касается официальных делегаций, здесь возникают серьезные противоречия между несколькими ветвями права. И это необходимо урегулировать», — сказал сенатор.

Ранее сообщалось, что, по данным WP, в США смогут попасть иностранцы, вакцинированные препаратами, одобренными либо США, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В данный момент «Спутник V» еще не получил одобрение ВОЗ.