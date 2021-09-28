Два человека, пострадавших в результате взрыва в частном жилом доме в Махачкале, находятся в тяжелом состоянии, – сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав Дагестана. В общей сложности пострадали пять человек. Среди них трое детей. В доме взорвался газ. Ударной волной частично повреждена крыша и выбиты двери. Пожара удалось избежать. Что явилось причиной взрыва, пока неизвестно.
2021-09-28T09:08:12+03:00
2021-09-28T09:08:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:08, 28 сентября 2021
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