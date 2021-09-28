Новый способ борьбы с потеплением сегодня опробуют австралийские ученые. Они планируют защитить Большой барьерный риф от солнца.

Исследователи из Университета Южного Креста собираются создать над природным объектом искусственную тень. По задумке, это защитит от жары более двух тысяч видов рыб и кораллов в акватории рифа. Один из паромов был переоборудован в исследовательскую лабораторию со специальным агрегатом, который будет вырабатывать туман. С его помощью ученые планируют защитить Большой барьерный риф от прямого воздействия солнечных лучей и охладить поверхность воды. За последние несколько лет температура воздуха на материке сильно повысилась. В прошлом году фиксировалась жара до 42 градусов. За год до этого потепление стало причиной лесных пожаров, которые уничтожили 18 миллионов гектаров леса.

Находящийся в Тихом океане Большой Барьерный риф является самой большой системой коралловых полипов в мире. Его площадь составляет более трехсот тысяч квадратных километров.