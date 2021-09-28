Число заражений коронавирусом в мире уже превысило 232 миллиона, – утверждает университет Джонса Хопкинса

Число заражений коронавирусом в мире уже превысило 232 миллиона, – утверждает американский Университет Джонса Хопкинса. Жертвами пандемии стали более 4,5 миллионов человек. По-прежнему больше всего новых случаев заражения выявляют в США, Индии и Бразилии. Напомним, в России в последнее время за сутки коронавирус подтверждается более чем у 20-ти тысяч человек.

В Москве решили усилить контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и кафе. Об этом предупредил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Ряд крупных торговых центров уже получил предостережение, – добавил Немерюк.