Республиканцы потребовали объяснений по теме возможного использования США российских военных баз в Центральной Азии

Члены республиканской партии в Сенате и Палате представителей, занимающие посты в комитетах по иностранным делам и делам вооруженных сил, направили в профильные ведомства письмо с требованием немедленно провести совещание для разъяснения ситуации. Ранее американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники сообщала, что идут переговоры о возможности использования американскими военными российских баз в Киргизии и Таджикистане для борьбы с терроризмом, в том числе в Афганистане. Уточняется, что пока конкретных договоренностей нет. Республиканцы напоминают, что в 2016 году был введен запрет на военное сотрудничество США с Россией. Они опасаются не только того, что он может быть нарушен, но и, по их мнению, такое взаимодействие не приведет к «стабильным и предсказуемым» отношениям между странами.

На прошлой неделе в Финляндии состоялись переговоры начальников генеральных штабов вооруженных сил России и США. Темы встречи не раскрывались, но СМИ утверждают, что именно в это время было предложено использовать российские военные базы в интересах борьбы с международным терроризмом. В Пентагоне это отрицают.