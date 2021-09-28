Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

Как минимум один неопознанный снаряд был выпущен с территории КНДР минувшей ночью. Такие данные приводит Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи. В правительстве Японии подозревают, что это могла быть баллистическая ракета.

После сообщений о запуске постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон информацию косвенно подтвердил. Он отметил, что страна имеет право на испытание вооружения исключительно в целях собственной безопасности.

В МИДе Японии считают, что действия КНДР представляют серьёзную угрозу для мирового сообщества. Запуск ракеты осудили и в Госдепартаменте США. В свою очередь, в Сеуле говорят, что продолжат работу по налаживанию отношений между странами, несмотря на ночной инцидент.

В сентябре КНДР уже проводила испытания двух баллистических ракет.