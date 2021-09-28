Американские ВМС формируют специальную группу эсминцев для противодействия российским подлодкам в Атлантике

Американские военно-морские силы формируют специальную группу эсминцев для противодействия российским подводным лодкам в Атлантике, – сообщило официальное издание ВМС США. В ее состав войдут как минимум четыре корабля. Издание отмечает, что вооруженные силы США вынуждены переориентировать свои усилия на атлантический регион из-за роста подводного потенциала России.