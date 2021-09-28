Арбитражный суд Москвы рассмотрит очередной иск Министерства обороны против конструкторского бюро «Туполев»

Военное ведомство требует от компании свыше 4 млрд рублей. Суть иска неизвестна, впрочем, это далеко не первое обращение Минобороны в суд. В конце августа еще один иск – на 5,5 млрд рублей – Арбитражный суд Москвы удовлетворил частично. А уже буквально на следующий день инстанция зарегистрировала новый иск к «Объединенной авиастроительной корпорации», в которую входит бюро «Туполев» — почти на 11 млрд рублей. Как правило, речь идет о претензиях, касающихся просроченных госконтрактов. В частности, агентство «Интерфакс» отмечает, что разработчику в рамках одного из исков вменялось нарушение сроков работ по сопряжению новой ракеты и модернизированного ракетоносца-бомбардировщика «Ту-160М».

Ни Минобороны, ни бюро «Туполев», как правило, судебные разбирательства между собой не комментируют.