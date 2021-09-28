Газ взорвался в частном жилом доме в Махачкале. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС, пострадали пять человек, в том числе трое детей. Их состояние оценивается как средней тяжести. После взрыва пожара не было. Повреждена крыша дома и выбиты двери. Сейчас устанавливаются причины ЧП.