Газ взорвался в частном жилом доме в Махачкале. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на МЧС, пострадали пять человек, в том числе трое детей. Их состояние оценивается как средней тяжести. После взрыва пожара не было. Повреждена крыша дома и выбиты двери. Сейчас устанавливаются причины ЧП.
2021-09-28T08:32:55+03:00
2021-09-28T08:32:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 28 сентября 2021
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