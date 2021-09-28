Украина обещает ответить Венгрии за исключение украинского газопровода из схемы поставок газа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Так Киев отреагировал на подписание Венгрией нового долгосрочного контракта с российским «Газпромом». Украина готова обратиться в Европейскую комиссию. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что никто не может вмешиваться в уже принятые решения.

Согласно подписанным соглашениям, поставки газа будут осуществляться в обход Украины через Сербию.