Украина обещает ответить Венгрии за исключение украинского газопровода из схемы поставок газа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Так Киев отреагировал на подписание Венгрией нового долгосрочного контракта с российским «Газпромом». Украина готова обратиться в Европейскую комиссию. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что никто не может вмешиваться в уже принятые решения.
Согласно подписанным соглашениям, поставки газа будут осуществляться в обход Украины через Сербию.
Украина обещает ответить Венгрии за исключение украинского газопровода из схемы поставок газа
Украина обещает ответить Венгрии за исключение украинского газопровода из схемы поставок газа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Так Киев отреагировал на подписание Венгрией нового долгосрочного контракта с российским «Газпромом». Украина готова обратиться в Европейскую комиссию. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что никто не может вмешиваться в уже принятые решения.