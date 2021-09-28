Цена нефти марки Brent на бирже в Лондоне превысила 80 долларов за баррель. Эта психологическая отметка превышена впервые с октября 2018-го года, – отмечают эксперты. Стоимость нефти растет на фоне обеспокоенности рынка сокращением запасов сырья по всему миру при повышении спроса в преддверии зимы.