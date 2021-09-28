Танкер Ярослав Мудрый отправляется из порта Находка в Антарктиду

Танкер Ярослав Мудрый, который должен обеспечить топливом экспедицию российских ученых в Антарктиду, отправляется из порта Находка.

На южный континент будет доставлен уникальный зимовочный комплекс Восток. Его транспортировку осуществляют четыре судна и Ярослав Мудрый только одно из них. Первым из Петербурга 7 сентября выдвинулся контейнеровоз Мыс Дежнёв, который несет 80 процентов груза. Неделей позже оттуда же вышел и сухогруз Андрей Осипов с оставшимся почти полуторами тысячами тонн. Чуть позже к ним присоединится и ледокол Капитан Хлебников. Встреча судов намечена 25 октября в Кейптауне, откуда они возьмут курс на бухту Талая в Антарктиде, куда экспедиция рассчитывает прибыть 1 ноября. Там контейнеры предстоит выгрузить, и это одна из самых сложных операций. После этого оборудование и блоки доставят на станцию Прогресс, откуда каравану предстоит еще две тысячи километров пути до Востока.

Станцию Восток открыли в декабре 1957 года. Она пережила несколько реконструкций, однако сейчас изношена на 90 процентов. 10 месяцев в году добраться до Востока невозможно ни по суше, ни по воздуху.