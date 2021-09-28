Сыктывкарский суд начнет сегодня оглашать приговор в отношении бывшего министра внутренних дел по республике Коми

Сыктывкарский городской суд начнет сегодня оглашать приговор в отношении бывшего министра внутренних дел по республике Коми.

Виктора Половникова обвиняют в получении взятки в размере 14 миллионов рублей. По данным следствия, подсудимый в 2017 году оказал содействие совладельцу сыктывкарской строительной компании «Деловой альянс» Сергею Ситникову, обвиняемому в мошенничестве. По указанию министра ему изменили меру пресечения с заключения на подписку о невыезде, ему также установили более легкую статью. Взамен Половников получил 14 миллионов рублей, и купил на них квартиру в таунхаусе и земельный участок.

Теперь прокуратура запросила 13 лет колонии для бывшего министра, а также штраф, превышающий размер полученной взятки. Кроме того, ему могут запретить занимать определенные должности в правоохранительных органах на пять лет. Между тем защита Виктора Половникова настаивает на полной невиновности подсудимого, утверждая, что его оговорили ключевые свидетели. Вину не признает и сам генерал-майор.

Виктор Половников возглавлял республиканское МВД с мая 2015 года, до этого был заместителем начальника главного управления МВД по Дальневосточному федеральному округу. В январе прошлого года его арестовали, а уже спустя месяц президент Владимир Путин уволил его с занимаемой должности.