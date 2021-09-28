Союз европейских футбольных ассоциаций прекратил дело против учредителей «Суперлиги»

В УЕФА сообщили, что дисциплинарное дело против испанских клубов «Барселона», «Реал» и итальянского «Ювентуса», инициаторов Европейской Суперлиги, аннулировано так, как если бы оно никогда не открывалось. При этом агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что тема еще не закрыта, и остается возможность повторного применения санкций. Клубам грозил возможный запрет на участие в Лиге чемпионов. Они стали единственными, кто не отказался от идеи создания альтернативного соревнования. Она появилась этой весной, но после протеста болельщиков, Международной федерации футбола и УЕФА 9 из 12 клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», проект покинули, остались только «Реал», «Барселона» и «Ювентус». В отношении клубов в мае началась проверка, но уже в июне она была приостановлена.

На прошлой неделе испанский суд потребовал от УЕФА прекратить дисциплинарное разбирательство.