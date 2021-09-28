В Египте сегодня должен состояться суд над правозащитником Патриком Заки

Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Заки подозревают в распространении ложных новостей. Причиной стала статья, написанная им ещё два года назад. В ней Заки на своём примере рассказывает о непростой жизни египетских христиан – коптов. После государственного переворота в 2013 году, Коптские церкви подвергались нападениям со стороны мусульман-суннитов.

Кроме этого, Патрик Заки работал в независимой египетской организации по защите прав человека, где занимался вопросами гендерного равенства и открыто выступал против политики действующего президента страны Абделя Фаттаха Ас-Сиси.

Патрика Заки задержали в аэропорту Каира в феврале прошлого года. Молодой человек прилетел в Египет из Италии, где он учится, чтобы повидаться с семьёй.

Активисту грозит до 5 лет лишения свободы. По словам адвокатов, во время допросов правозащитник подвергался пыткам и угрозам.

Председатель Европарламента Давид Сассоли призвал власти Египта немедленно освободить Заки. Официальный Каир претензии в свой адрес отвергает, обвинив Европу в преследовании политизированных целей.