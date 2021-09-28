Сегодня Арбитражный суд Подмосковья планирует рассмотреть дело о строительстве элитного жилья в районе, где раньше рос лес.

Речь идет об элитном жилом комплексе «Отрадное», который включает в себя около 40 коттеджей, рестораны и конюшню.

Изначально участок в престижном Красногорском районе был отдан в аренду предпринимателю Николаю Гоголю, который организовал строительство. По решению суда, на земле были разрешены только рекреационные работы, а не возведение капитальных зданий и асфальтирование.

Первыми на действия предпринимателя обратили внимание жители соседних поселков. Они пожаловались в Генеральную прокуратуру. По их утверждению, на арендованной территории ведутся незаконные вырубка лесов и строительство. На днях был организован осмотр места, по результатам которого суд принял к производству дело о застройке лесного участка.

Территория, на которой построен жилой комплекс, была отдана в аренду предпринимателю Николаю Гоголю на 49 лет.