В Москве из-за роста заболеваемости ковидом усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и общепите

В Москве из-за нового роста заболеваемости ковидом усилят контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и общепите, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в эфире телеканала РБК сказал, что для того, чтобы победить вирус нужен популяционный иммунитет.

Санкции за нарушения мер профилактики для юрлиц в столице предусматривают штраф до 1 млн руб. и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

