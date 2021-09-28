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06:30, 28 сентября 2021

Youtube запретил видео, которое оспаривает итоги выборов

Видеохостинг Youtube запретил видео, которое оспаривает итоги выборов. Пока новые правила распространяются на контент о выборах в германский Бундестаг (прошли в выходные), а также на ролики о прошлогодних президентских выборах в США.

В качестве примеров ложных утверждений YouTube привел следующие: «На выборах в США кандидат в президенты победил в колеблющемся штате лишь из-за неполадок в работе машин для подсчета голосов» или «на результат выборов повлияли голоса от имени умЕрших людей». Эти утверждения популярны среди сторонников Дональда Трампа, которому не удалось переизбраться на второй срок.

Накануне российских выборов в Госдуму 17-19 сентября, YouTube заблокировал списки кандидатов, рекомендованных проектов «Умное голосование» соратников Алексея Навального.


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