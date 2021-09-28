Washington Post: Привитых от ковида российской вакциной «Спутник» могут перестать пускать в США

Привитых от ковида российской вакциной «Спутник» могут перестать пускать в США, пишет со ссылкой на источники газета Washington Post. Ее журналисты выяснили, что в ноябре власти США готовятся ввести новые правила въезда для иностранных туристов. По ним, вакцинация становится обязательным условием, но не отменяющим отрицательный тест (сейчас достаточно только его). При этом признаваться будут лишь вакцины, одобренные американским Управлением по контролю качества еды и медикаментов, либо ВОЗ. Ни «Спутника», ни тем более других российских препаратов ни в том, ни в другом списке пока нет. Сайт РБК запросил комментарий у американского посольства в Москве, но пока ответа не получил.