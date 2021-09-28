В мировой прокат выйдет 25-я картина о Джеймсе Бонде

Релиз должен был состояться еще в апреле прошлого года, однако из-за пандемии дату несколько раз переносили. Фанаты даже призывали выпустить новый фильм в цифровом формате, не дожидаясь стабилизации эпидемиологической обстановки.

Теперь же 25-ю часть под названием «Не время умирать» покажут в лондонском Альберт-холле. А уже в четверг он появится на экранах российских кинотеатров. Агента 007 в пятый и последний раз сыграет Дэниэл Крейг. В фильм также вернутся Рэйф Файнс и Бен Уишоу в образах М и Кью, Наоми Харрис исполнит роль Манипенни, а Леа Сейду вновь сыграет девушку Бонда Мадлен Суонн.

В официальном описании картины говорится, что спецагент покинул службу и ушел на покой на Ямайке, однако в один момент к нему приезжает друг из ЦРУ и просит о помощи. В итоге Джеймс Бонд вновь идет по следу опасного злодея, вооружившись новым технологичным оружием.

В честь юбилейной картины бондианы в Великобритании в феврале прошлого года были выпущены специальные марки: а них изображены все шесть актеров, в разное время сыгравших агента 007 и два использовавшихся им фантастических авто.

Британский актёр Дэниел Крейг произнёс трогательную речь, прощаясь с ролью секретного агента Джеймса Бонда, которую исполнял 15 лет:

«Многие люди здесь работали со мной над пятью картинами, и я знаю, что много было сказано о том, что я думаю обо всех этих фильмах. Но я любил каждую секунду этих фильмов, особенно этого, потому что я вставал каждое утро и имел возможность поработать с вами, ребята. И это была одна из величайших наград в моей жизни».

В честь юбилейной картины бондианы в Великобритании в феврале прошлого года были выпущены специальные марки: а них изображены все шесть актеров, в разное время сыгравших агента 007 и два использовавшихся им фантастических авто.

