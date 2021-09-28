Депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву ждут на допрос в ОВД по делу о призывах к несогласованной акции

Депутата Мосгордумы от партии КПРФ Екатерину Енгалычеву сегодня ждут на допрос в ОВД «Тверское» по делу о призывах к несогласованной акции протеста 25-го сентября. Повестку Енгалычевой вручили после того, как она три дня сидела в осаде в здании городского парламента, опасаясь задержания при выходе.

Енгалычевой и ее однопартийцу Павлу Иванову, грозят ответственностью за призывы на акцию, которую КПРФ анонсировала из-за несогласия с итогами электронного голосования на выборах в Думу по 15-ти одномандатным округам в столице.

