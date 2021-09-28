Россия и Венгрия подписали договор о поставках газа до 2036-го года, причем прокачиваться он будет в обход Украины

В Киеве выразили протест и пообещали ответить. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предостерег Украину от вмешательства в решения по энергетике.

Ранее украинский МИД обещал в связи с этой ситуацией обратиться в Европейскую комиссию.



Директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что Украина возражает против обходных путей транзита газа из России.

Украина попросит Европейскую комиссию проверить на соответствие европейскому законодательству готовящийся газовый контракт между Венгрией и «Газпромом» о поставках газа в обход страны.