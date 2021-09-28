В Польше три местных совета проголосовали за отмену гомофобных деклараций в своих регионах

Это передает государственное польское информагентство PAP. Речь идет о Люблинском и Подкарпатском воеводствах на юго-востоке страны и Малопольском на юге.

В 2019-м там, как и в ряде других воеводств, приняли так называемые декларации о «Зонах, свободных от ЛГБТ-идеологии». В общей сложности эти территории, местные парламенты которых контролируют ультраконсервативные католические депутаты, занимают треть Польши.

Никаких конкретных ограничений на жизнь представителей ЛГБТ-сообщества такие декларации не содержат, кроме запрета на гей-парады. Тем не менее, Еврокомиссия с тех пор регулярно угрожает замораживанием любых субсидий по линии Евросоюза для тех регионов, которые не отзовут свои декларации.