На матч Россия-Словакия в Казани продадут 13,5 тысяч билетов

Об этом объявили в РФС. Таким образом, заполняемость стадиона «Ак Барс Арена» составит 30%.

Матч намечен на 8-е октября. Это отборочная игра перед чемпионатом мира, который пройдет в следующем году в Катаре.

Россия на данный момент занимает вторую строчку в своей группе, словаки – третью, а на первой расположились хорваты. Также 11-го октября в Мариборе российская сборная встретится с командой Словении.