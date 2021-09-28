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05:03, 28 сентября 2021

«Яндекс» не станет безальтернативным предустановленным поисковиком на продаваемых в России гаджетах

В этом заверили в пресс-службе компании. Так там прокомментировали новость о том, что правительство утвердило именно их продукт как поисковик для установки по умолчанию на все смартфоны с 1-го января 2022-го года.
В «Яндексе» пояснили, что изготовитель устройства все равно сможет предлагать пользователю список поисковиков, из которых тот выберет любое на свое усмотрение, просто теперь в этот список производителей обязали добавлять и «Яндекс».


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