«Яндекс» не станет безальтернативным предустановленным поисковиком на продаваемых в России гаджетах

В этом заверили в пресс-службе компании. Так там прокомментировали новость о том, что правительство утвердило именно их продукт как поисковик для установки по умолчанию на все смартфоны с 1-го января 2022-го года.

В «Яндексе» пояснили, что изготовитель устройства все равно сможет предлагать пользователю список поисковиков, из которых тот выберет любое на свое усмотрение, просто теперь в этот список производителей обязали добавлять и «Яндекс».