Суд зарегистрировал первый иск об отмене результатов электронного голосования на думских выборах в Москве

Речь о жалобе кандидата от КПРФ Михаила Лобанова – он баллотировался против телеведущего «России-24» Евгения Попова по Кунцевскому округу на западе столицы, его же поддержал и проект «Умное голосование» соратников оппозиционера Алексея Навального.

Несмотря на многочисленные сообщения о нарушениях, Лобанов победил с заметным отрывом по данным с традиционных избирательных участков. Однако когда на следующий день опубликовали данные электронного голосования, Лобанов, как и оппозиционеры во всех 15-ти московских одномандатных округах, проиграл. КПРФ требует отменить итоги электронного голосования по всей Москве.