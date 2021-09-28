Из частично разрушенного взрывом газа дома в подмосковном Ногинске спасли 5 кошек, собаку и попугая

Об этом написала на своей странице в фейсбуке член СПЧ Марина Ахмедова. При этом остаются ли там еще живые домашние питомцы, или спасатели вынесли всех, кого можно, она не уточнила. В пресс-службе регионального управления МЧС и вовсе подтверждают лишь спасение трех кошек.

Взрыв газа в этом доме произошел 8-го сентября, погибли семь человек, в том числе двое детей, более 20 человек постарадали. Возбуждено уголовное дело. Из-за угрозы дальнейшего обрушения эвакуированным без животных жильцам все это время не дают приближаться к дому.