В Москве арестовали на 11 суток еще одного участника прыжков с парашютом с многоэтажки

Гагаринский районный суд назначил административный арест 40-летнему москвичу, который прыгнул с 48-го этажа с друзьями и парашютами. После приземления они скрылись, теперь их признали виновными по статье КоАП «мелкое хулиганство». Два других прыгуна уже под арестом.