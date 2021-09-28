В Москве арестовали на 11 суток еще одного участника прыжков с парашютом с многоэтажки

Гагаринский районный суд назначил административный арест 40-летнему москвичу, который прыгнул с 48-го этажа с друзьями и парашютами. После приземления они скрылись, теперь их признали виновными по статье КоАП «мелкое хулиганство». Два других прыгуна уже под арестом.
2021-09-28T04:04:43+03:00
2021-09-28T04:04:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 28 сентября 2021
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