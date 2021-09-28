Число ежемесячно активных пользователей соцсети TikTok превысило отметку в 1 млрд

Таким образом, рост по сравнению с прошлым годом уже более чем двукратный. У самой популярной в мире соцсети Facebook около 3 млрд, но прирост менее 10%. В прошлом году TikTok стал самым скачиваемым приложением в мире.

Крупнейшие рынки для сервиса коротких видео сейчас – США, Европа, Бразилия и Юго-Восточная Азия. При этом в Китае приложение китайского разработчика ByteDance не работает, как и другие основные мировые веб-сервисы, оно там заменено на местный отцензурированный вариант.