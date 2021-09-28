Футбольный клуб ЦСКА победил «Нижний Новгород» в заключительном матче 9-го тура Российской премьер-лиги

Встреча проходила в гостях у нижегородцев и завершилась со счетом 2:0. Голы забили Бахтияр Зайнутдинов на 31-й минуте и Ильзат Ахметов на 63-й с пенальти.

Армейцы теперь занимают пятую строчку в турнирной таблице, а нижегородцы 10-ю. В следующем туре 2-го октября «Нижний Новгород» сыграет с казанским «Рубином», а ЦСКА – с «Краснодаром».