Во втором по величине австрийском городе Грац на выборах впервые в истории победили коммунисты

Они получат и большинство в муниципальных советах, и кресло бургомистра. Коммунисты получили почти 29% голосов, а правившая тут 18 лет консервативная Австрийская народная партия (ее же представитель Себастьян Курц занимает и пост федерального канцлера) получила менее 26%.

На 3-м и 4-м местах – Зеленые и ультраправая Австрийская партия свободы, 17 и 10 процентов соответственно.