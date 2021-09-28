Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заболел коронавирусом

В ведомстве признали, что в понедельник утром руководитель пресс-службы почувствовал первые симптомы, и его тест оказался положительным. Все контактировавшие с ним уйдут на карантин на 10 дней.

Прайс до 23-го сентября работал в Нью-Йорке на Генассамблее ООН. Однако в Госдепе уверяют, что посоветовались со специалистами, и по мнению тех, заразным Прайс стал не раньше субботы. Тест на ковид госсекретаря Энтони Блинкена пока отрицательный.