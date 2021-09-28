УЕФА окончательно закрыла дело на учредителей так называемой «Суперлиги»

Об этом сообщает пресс-служба организации. Последними клубами, в отношении которых оно велось, оставались испанские «Реал» и «Барселона», а также итальянский «Ювентус».

Тем не менее агентство ТАСС со ссылкой на осведомленный источник указывает, что саму тему в УЕФА не считают закрытой, просто дальнейшие шаги намерены предпринимать в соответствии с законодательством ЕС и отдельных европейских стран (суд в Мадриде ранее уже выступал против разбирательства).

В апреле 12 ведущих европейских клубов попытались создать альтернативную лигу «для своих», но после бурных протестов болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА 9 из 12 команд от идеи отказались. В отношении остальных трех в мае УЕФА начала разбирательство, но уже в июне оно было приостановлено.